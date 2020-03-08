Avrupa’nın yapamadığını Erdoğan yaptı

Sığınmacılar konusunda Avrupa ülkelerinin sergilediği çifte standarda yönelik dünyadan yükselen tepkiler artmaya başladı. Son olarak Amerikan New York Times gazetesi, Türkiye'yi alkışlarken AB'nin ikiyüzlü mülteci politikasını ise sert şekilde eleştirdi. NYT'nin Avrupa Diplomatik Masa Şefi Steven Erlanger'ın kaleme aldığı yazıda, Avrupa'nın izlediği mülteciler politikasının ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına aldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalıların görmezden gelmeyi seçtiği göçmen krizi ile diğer problemleri çoğunlukla tek başına üstlenen bir lider olduğunu ifade eden Erlanger, "Avrupa'nın mülteciler konusunda 2015 yılından itibaren yeterince zamanı vardı. Bu zamanı iyi kullanmadığı için bedel ödeyebilirler" diye yazdı.

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700 MİLYON EURO'LUK DOPİNG

Göçmen krizi istemeyen Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in "İlk önceliğimiz aynı zamanda Avrupa sınırı da olan Yunanistan'ın sınırlarında düzeni sağlamak" sözlerine yer veren Erlanger, Avrupa Birliği'nin garip bir ahlaki çatışma içinde olduğunu ileri sürdü. Erlanger, Avrupa'nın insan haklarını, bireylerin saygınlıklarını ve uluslararası hukuk kapsamında sığınma talep etme haklarını korurken Yunanistan'ın tüm bunları durdurmasının derin bir çelişki yarattığını belirtti. Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına değinen Erlanger, AB'nin Suriye'deki halka 60 milyon euro yardım yaparken sadece 120 bin mülteciye ev sahipliği yapan Atina'ya ise mevcut mülteci krizi için 700 milyon euro yardım yapmasının derin bir çelişki olduğuna işaret etti.



Mülteciler Yunan polisinin attığı gaz bombalarından ağaçların arkasına gizlenerek korunmaya çalıştı.



Dikenli tellerle güçlendiriilmesine rağmen Yunan sınırına yönelik göçmen akını artarak sürüyor.