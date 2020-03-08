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Cruise’da 21 yolcuda virüs çıktı

Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Cruise’da 21 yolcuda virüs çıktı
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli cruise gemisinde 21 kişide koronavirüs tespit edildi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde helikopterden atılan kitlerle teste tabi tutulan şüphe 46 kişiden 21'inde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Dördüncü evrede kanser hastası olan olan bir Kari Kolstoe adındaki bir ABD vatandaşının da bulunduğu bildirildi. İtalya Napoli'de de bir yolcu feribotunun 9 mürettebatında koronavirüs tespit edildi. Gemi karantinaya alındı.
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Cruise’da 21 yolcuda virüs çıktı
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