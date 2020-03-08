İdlib gazisine gökyüzünde sürpriz

ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ

Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar, doğum günü sürprizi yaptı. İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda bacağı ve kolundan yaralanıp gazi olan Hanözü için gökyüzünde doğum günü pastası kesilirken, pilot tarafından yapılan anons ile diğer yolcular alkışlarla kutlamaya eşlik etti. Kaptan pilotun anonsu ve ardından kabin ekiplerinin doğum günü pastası karşısında şaşıran Hanözü, sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür ederken, bu özel anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.