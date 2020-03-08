İran’a bir virüs şoku daha! kadın milletvekili öldü

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 21 Şubat'ta, 11. dönem Meclis seçimlerinde parlamentoya giren 56 yaşındaki Rehber, İslam Koalisyonu Partisi üyelerindendi. Rehber, en son meclis seçimleri öncesi 18 Şubat'ta muhafazakar kanadın Tahran Konferans Salonu'nda düzenlediği programında görüntülenmişti.İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 145 kişinin ölümüne yol açtı. 145 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı. Ülkede virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ülkenin tamamına yayılan virüsten dolayı hastalananların sayısı 1076 daha artarak 5 bin 823'e ulaşırken, 913 hastanın tedavi sonrası iyileştiği açıklandı. 17 eyalette seyahatler yasaklandı. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi. İran'da 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 21 kişi daha hayatını kaybetti. Rusya ve Irak İran'a kapılarını kapattı.

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