SON DAKİKA: Annesini vahşice katletti! Kafasını kesti, alnından öptü! Kan donduran detaylar!

İngiltere'de yaşanan son dakika haberi kan dondurdu. 36 yaşındaki kadın, 73 yaşındaki annesini öldüresiye dövdükten sonra kafasını kesti. Sonrasında yaşlı kadının beynimi kafatasından çıkardı. Bu iddialar akıllara durgunluk verirken geçen yılın Nisan ayında gerçekleşen olayın mahkemesi dün görüldü. Görgü tanıkları yaşadıkları şoku duruşmada anlatırken, genç kadının arkadaşı John Murray, Odessa'nın evinin bahçesine geldiğini ve elindeki çantadan annesinin kesilmiş başını çıkardığını iddia etti. Kan donduran son dakika haberinin detayları haberimizde…

ANNESİNİ VAHŞİCE KATLETTİ! KAFASINI KESTİ SONRA ALNINDAN ÖPTÜ!

Edinilen son dakika bilgisine göre; İngiltere'nin Ashington kentinde meydana gelen olay kan dondurdu. 36 yaşındaki genç kadın, annesini önce öldüresiye dövdü, sonrasında ise katletti. Kafasını kestikten sonra alnından öpüp tekrar çantaya koyduğu iddia edilirken dün görülen mahkemesinde görgü tanıklarının ifadesi herkesi şoke etti.

İşte son dakika haberinin detayları!