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hakkında flaş iddia! haberi; cep telefonlarıyla tuvalete girmek…

ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Pazarlama ajansı Jellybean tarafından yapılan bir ankete göre; insanların en az yüzde 54'ünün cep telefonlarını tuvalete götürdüğünü iddia ederken yeni tip adıyla Covid-19'un plastik, metal veya cep telefonu gibi ekranın camı gibi sert yüzeylerde uzun süre hayatta kalabileceğini iddia etti. Yapılan açıklamada eller ne kadar sık ve temiz bir şekilde yıkansa da sonrasında telefon ekranına dokunmak mikropların yayılmasını ve enfeksiyon riskini arttırıyor. İşte corona virüs ile ilgili son dakika detayları!

Giriş Tarihi: 8.3.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 17:03 ABONE OL
Koronavirüs hakkında flaş iddia! Son dakika haberi; cep telefonlarıyla tuvalete girmek…

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini giderek arttıran binlerce can almaya devam ederken haberleri de geliyor. Hem tedbir ve önlemler alınırken öte yandan salgın korkutucu ve tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Covid-19 ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken cep telefonu ile tuvalete gitmenin riskini arttırdığı iddia edildi. Plastik, meta veya cep telefonu ekranının camı gibi sert yüzeylerde uzun süre kalabilen ve enfeksiyon yayan corona virüs hakkındaki son dakika iddiaları korkuttu.

İşte o ayrıntılar!

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Koronavirüs hakkında flaş iddia! Son dakika haberi; cep telefonlarıyla tuvalete girmek…
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