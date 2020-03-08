Koronavirüs hakkında flaş iddia! Son dakika haberi; cep telefonlarıyla tuvalete girmek…

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini giderek arttıran corona virüs binlerce can almaya devam ederken son dakika haberleri de geliyor. Hem tedbir ve önlemler alınırken öte yandan salgın korkutucu ve tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Covid-19 ile ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılırken cep telefonu ile tuvalete gitmenin koronavirüs riskini arttırdığı iddia edildi. Plastik, meta veya cep telefonu ekranının camı gibi sert yüzeylerde uzun süre kalabilen ve enfeksiyon yayan corona virüs hakkındaki son dakika iddiaları korkuttu.

İşte o ayrıntılar!