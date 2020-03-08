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Koronavirüste bir son dakika haberi daha: 'te ilk kez yeni tip vakası görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, bir süre durulan hastalığın bu kez Avrupa'dan yayılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 'te ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi. Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda 'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı öğrenildi. Bilim insanları, tüm dünyayı tehdit eden ve ülkeleri alarma geçiren koronavirüs ile mücadelede yakın zamanda başarı kazanacaklarına inanıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.3.2020 18:35 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 18:35 ABONE OL
Koronavirüste bir son dakika haberi daha: Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC), 3 Bangladeş vatandaşında Kovid-19 virüsüne rastlandığını belirtti.

IEDRC Direktörü Dr. Meerjady Sabrina Flora, yaptığı açıklamada, virüs görülen kişilerin tedavi altına alındığını, onlarla temasta bulunan 3 kişinin de ayrıca karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü belirten Flora, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlarla temas kurduktan sonra hastalığa yakalandığını ifade etti.

Flora, ülkede ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğünü, güvenlik nedeniyle Kovid-19 tespit edilen kişilerin kimlik ve adreslerinin açıklanmadığını vurguladı.

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Koronavirüste bir son dakika haberi daha: Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü
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