Kraliyet ailesinde üst düzey tutuklamalar

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Suudi Arabistan kraliyet ailesindeki rekabet yeniden alevlendi. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in evlerine baskın yapıldı. Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in, Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandığı kaydedildi. Tutuklama sebebinin 'vatana ihanet' olduğu aktarıldı. Tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman'ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef'in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi. Tutuklamaların, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası eleştirilere hedef olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gücünü daha da pekiştirdiği vurgulandı. New York Times gazetesindeki haberde de, Prens Nayef'in küçük kardeşi Prens Navaf bin Nayef'in de gözaltına alındığı belirtildi. Prens Selman, sert tutumunu 2017'de yüzlerce Kraliyet üyesi ve varlıklı iş insanını Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'ne hapsetmesiyle göstermişti.