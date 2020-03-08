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‘Kasap’ dediği general virüsten öldü

Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Muhaliflerin ‘Kasap’ dediği general virüsten öldü
İran'da koronavirüs Devrim Muhafızları Ordusu'nu da (IRGC) vurdu. IRGC'nin eski istihbarat komutanı ve eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ramazan Purkasım, Sari kentinde yaşamını yitirdi. IRGC'den bir diğer emekli general Muhammed Hacı Ebulkasemi'nin başkent Tahran'da, binbaşı Rıza Hanirad'ın ise Kum'da hayatını kaybetti. Muhalifler hükümet kerşıtı gösterileri acımasızca bastırdığı için Ebulkasemi'ye 'kasap' ve 'cellat' lakaplarını takmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüs salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.
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Muhaliflerin ‘Kasap’ dediği general virüsten öldü
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