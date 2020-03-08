Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Çin’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum!

HABERİ: ’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum!

Tüm dünyaya yayılan ve etkisinin halen sürdüğü hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni tip (Kovid-19) hastalarının karantinada bulunduğu otelde 4 kişi hayatını kaybetti. China Daily gazetesinin haberine göre; Fucien eyaletinin Çüencou kentinde 70 civarında kişinin bulunduğu otel, birinci katta yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen kaza nedeniyle dün yerel saatle 19.30'da çöktü. Otelden 9 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken kurtarma çalışmalarında 42 kişi göçük altından çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.3.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 12:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Çin’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum!

hakkında haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Salgın yayılırken bir taraftan da önlem ve tedbirlerin arttırılması ile ilgili mücadeleyi gözler önüne seriyor. Öte yandan 'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılanlar arasında 2 yaşında bir bebek de bulunurken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinada bulunduğu otelin çökmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın çökme nedeni ise henüz belirlenemezken görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını iddia etti.

İşte son dakika haberinin detayları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Çin’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA