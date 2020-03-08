SON DAKİKA HABERİ: Çin’de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti! İşte son durum!

Koronavirüs hakkında son dakika haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Salgın yayılırken bir taraftan da önlem ve tedbirlerin arttırılması corona virüs ile ilgili mücadeleyi gözler önüne seriyor. Öte yandan Çin'de çöken karantina otelinde 4 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılanlar arasında 2 yaşında bir bebek de bulunurken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinada bulunduğu otelin çökmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın çökme nedeni ise henüz belirlenemezken görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını iddia etti.

İşte son dakika haberinin detayları!