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Uzmanlar açıkladı: Corona salgını havalar ısınınca bitecek mi? Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi merak uyandırdı!

son dakika haberleri yakından takip edilirken konuyla ilgili ortaya atılan son iddia, merak uyandırdı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde global bir sağlık problemi haline gelen ve aynı oranda endişe yaymaya devam eden koronavirüs sebebiyle pek çok ülkede ölümler yaşanıyor. Virüs sebebiyle Çin’in ardından özellikle Güney Kore, İran ve İtalya alarmda. Coronavirüs aşısı ve tedavisi heyecanla beklenirken Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi tarafından yapılan son açıklama korona kabusunun son bulacağı tarihe yönelik merakı artırdı. Uzmanlara göre havalar ısınınca salgın bitecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.3.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 14:17 ABONE OL
Uzmanlar açıkladı: Corona salgını havalar ısınınca bitecek mi? Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi merak uyandırdı!

Şu ana kadar 64 ülkede tespit edilen corona virüsü ile aynı hızda yayılan endişe dalgası, dünya genelinde paniğe sebep oldu. Yaşanan panik, konuyla ilgili son dakika haberlerinin yakından takip edilmesine sebep olurken, uzmanlar tarafından ele alınan "Havalar ısınınca koronavirüs salgını bitecek mi?" sorusunun yanıtı, merak konusu oldu. İşte uzmanların Covid-19'un baharla birlikte ortadan kaybolma ihtimalini değerlendirdikleri son dakika haberinin ayrıntıları…

UZMANLAR AÇIKLADI: HAVALAR ISININCA CORONA SALGINI BİTECEK Mİ?

Çin'de ortaya çıkan ve 64 ülkede tespit edilen koronavirüsle ilgili "Virüs havaların ısınmasıyla sona erecek mi?" sorusu uzmanları ikiye böldü. Uluslararası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nden (CIRI) virolog Bruno Lima, bazı solunum yolu virüslerinin sezonluk etki göstermekle birlikte tropikal bölgelerdeki varlığını yıl boyu koruduğunun altını çiziyor.

İşte uzmanlar tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaları içeren son dakika haberinin ayrıntıları;

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Uzmanlar açıkladı: Corona salgını havalar ısınınca bitecek mi? Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi merak uyandırdı!
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