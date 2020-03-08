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: Ülkeyi ayağa kaldıran mide bulandıran olay! O görüntülerin ardından 14 yaşındaki kız çocuğu...

Belçika'da yaşanan mide bulandıran olay, bir süredir ülke gündeminin en çok konuşulan haberleri arasında öne çıkıyor. 14 yaşında bir kız çocuğunun hayatına son vermesi ile sonuçlanan olay, ülkede geniş çaplı bir infiale de sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Maëlle isimli bir kız çocuğu, internette yayılan uygunsuz görüntülerinin ardından intihar etti. Belçika polisleri, Maëlle'in intiharı üzerine iğrenç olayın üzerine giderken beş erkek çocuğunu gözaltına aldı. Islahevine gönderilen çocuklardan birisinin polise verdiği ifade ise şok etkisi yarattı! İşte, Belçika'yı ayağa kaldıran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.3.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 19:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran mide bulandıran olay! O görüntülerin ardından 14 yaşındaki kız çocuğu...

Belçika, 14 yaşındaki Maëlle isimli kız çocuğunun hayatına son vermesi ile çalkalanıyor. Ülke ajansları tarafından olarak duyurulan haber, sosyal medyanın bir kız çocuğunun hayatını nasıl derinden etkileyebileceğini de gözler önüne seriyor. Belçika güvenlik güçleri ve adli makamları tarafından mide bulandıran olayın üzerine gidilirken Maëlle ile aynı okulda okuyan beş erkek çocuğu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ÇOCUĞUN İFADESİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

14 yaşındaki Maëlle'in sosyal medyada uygunsuz görüntülerinin yayılmasının ardından intihar etmesi, Belçika'yı adeta ayağa kaldırdı. Gelen son dakika haberine göre, gözaltına alınan çocuklardan birisini verdiği ifade ise adeta şok etkisi yarattı.

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SON DAKİKA: Ülkeyi ayağa kaldıran mide bulandıran olay! O görüntülerin ardından 14 yaşındaki kız çocuğu...
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