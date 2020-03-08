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Son dakika! 'da kayıpları artıyor

Son dakika haberi! Dünyanın adeta gözü kulağı Koronavirüs haberlerinde. Ne yazık ki ajanslara düşen haberler iyi değil. Komşu ülkelerde de bir bir Koronavirüs vaka ve ölüm haberleri geliyor. Son olarak ’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e vaka sayısı 6 bin 566’ya yükseldi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 8.3.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 13:57 ABONE OL
Son dakika! İran'da Koronavirüs kayıpları artıyor

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle ölü sayıları sürekli artıyor! İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194'e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566'ya çıktığını bildirdi.

KISITLAMA KONULDU
Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor. İran devlet havayolları şirketi IranAir'in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

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Son dakika! İran'da Koronavirüs kayıpları artıyor
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