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Son dakika: 'den füze denemesi

Son dakika haberine göre 'den bir füze denemesi daha geldi. Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.3.2020 06:50 ABONE OL
Son dakika: Kuzey Kore'den füze denemesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, Güney Hamgyong eyaletine bağlı Sondok bölgesi yakınlarında kısa menzilli 3 füze ateşlediğini açıkladı.

Çoklu füze fırlatma sistemini içeren bir tatbikatın parçası olduğuna inanıldığı belirtilen açıklamada, füzelerin yaklaşık 50 kilometre yüksekliğe ulaşarak 200 kilometreye yakın mesafe katettiği vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE ATEŞLEMİŞTİ

Füzelerin türüne ilişkin bilgi verilmezken, bölgedeki gelişmelerin izlendiği kaydedildi.

Kuzey Kore, 2 Mart'ta, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze ateşlemişti.

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Son dakika: Kuzey Kore'den füze denemesi
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