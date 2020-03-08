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SON DAKİKA: Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu!

Amerika'da şoke eden bir son dakika açıklaması yapıldı. Başkanı ve Koronavirüs ile mücadele için görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı. İşte ABD TV'lerinin son dakika geçtiği gelişmeden ayrıntılar;

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.3.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 07:55 ABONE OL
SON DAKİKA: Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu!

Söz konusu Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı son dakika açıklamasında, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi. Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi. İşte son durum;

TRUMP'IN KATILDIĞI TOPLANTI

Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)

"TRUMP ONUNLA GÖRÜŞMEDİ" DENİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.

30 EYALETTE KORONAVİRÜS

Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi. Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.

BİR GEMİDE DE 21 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu!
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