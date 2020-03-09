16 milyon kişi karantinada

İtalya'da hükümet yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirleri daha da genişleterek ülkenin kuzeyinde 16 milyon kişinin yaşadığı bölgeleri karantina altına aldı. Başbakan Giuseppe Conte tarafından cumartesiyi pazara bağlayan gece geç saatlerde açıklanan yeni kararnameyle, "virüsün yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla" kuzeydeki Lombardia bölgesinin tamamı ile 14 vilayete giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı. Karar, Milano ve Venedik gibi İtalya ekonomisi ve turizm açısından önemli kentleri de kapsıyor. Karantina altına alınan yerler, Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tamamı ile Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano Cusio Ossola vilayetleri. Kararnameyle bu bölgelerde "iş ya da sağlık için gerekli olmadıkça her türlü yer değiştirmelerden kaçınılması" isteniyor. Conte, bunun "mutlak bir yasak" olmadığını ancak güvenlik güçlerinin vatandaşları durdurarak nereye ve neden gittiklerini sorabileceğini söyledi.Ancak kararname yayımlanmadan, taslak halinin basına sızdırılması nedeniyle Milano başta karantina altına alındığı ortaya çıkan şehirlerde tren istasyonlarına "akın" yaşanıyor. Sosyal medyada tren istasyonlarında acele ederek yürüyen insanların görüntüleri paylaşılıyor. Ülkede, koronavirüs vakalarının 7 bin 375'e, ölü sayısının da 366'ya ulaştığı belirtildi.İtalya'da iktidardaki koalisyonun ortağı Demokratik Parti lideri ve başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesi başkanı Nicola Zingaretti de koronavirüse yakalandığını açıkladı. 54 yaşındaki Zingaretti, Facebook'ta yayımladığı videoda, "Ben de koronavirüs kaptım" dedi ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda evde tecrit altında tutulacağını söyledi. Zingaretti, 24 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada, panik ve alarm yaratmak için bir sebep olmadığını söylemiş ve "Lazio bölgesinde şu anda normal mevsimsel grip vakası 85 binken, koronavirüs vakası sadece 2 tane" demişti. Saatler sonra ise Piemonte bölgesinin başkanı Alberto Cirio ülkede, koronavirüse yakalanan 24 saat içinde ikinci bölgesel başkan oldu.

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