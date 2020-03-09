Almanya'dan son dakika 'göçmen' kararı: Reşit olmayan çocukları...

REŞİT OLMAYAN MÜLTECİ ÇOCUKLARI...

Reuters'ın Alman hükümetine ait belgelere dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, mülteci sorunu ile mücadele amacıyla Yunan adalarındaki reşit olmayan mülteci çocukları Almanya'ya getirecek.

143 BİNİ AŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah Yunanistan'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sert müdahalelerde bulunan Yunan güçlerini sert sözlerle eleştirdi. Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı saldırılarına tepki göstererek "Dün ittirmeye çalıştılar, güvenlik güçlerimiz tıkama yöntemi ile durdurdu. 143 bini aşkın sığınmacı geçti. Bu daha başlangıç, önümüz yaz olacaklara bakın" ifadelerini kullanmıştı...