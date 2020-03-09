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Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! İşte masadaki konular

Başkan , Başkanı 'in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için Brüksel'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyaretinde NATO 'i kabul etmesi de bekleniyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaret hakkında bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün (9 Mart), Brüksel'e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.

ELE ALINACAK KONULAR;

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır." denildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! İşte masadaki konular
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