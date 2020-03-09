Son dakika Corona virüsü haberleri: Koronavirüs acı rekor! Aynı günde en fazla ölüm yaşandı dünya alarma geçti!

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gün bu salgın nedeniyle yaşanan ölümlerde rekor sayı gözlemlenirken dünya adeta alarma geçti. Corona virüsü tedavisi ve aşısı için yapılan çalışmalar birçok ülke tarafından yürütülse de henüz konu ile ilgili bir sonuca ulaşılmaması insanları tedirgin ederken korona virüsü vakalarına rastlanan komşu ülkelerimize Bulgaristan da eklenmiş oldu. Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümler özellikle de İtalya'da gelen son verilere göre 366 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsü her geçen dakika yayılmaya devam ederken güncel olarak tüm verilerin paylaşıldığı sisteme göre ise dünya üzerindeki vaka sayısı 61 bin 979 kişi olarak kaydedildi. İşte adeta tüm dünyayı ele geçiren Corona virüsü son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ REKOR SAYIDA ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ!

Corona virüsü tedavisi ve aşısı için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son olarak ABD ordusu geliştirdikleri ilacın fareler üzerinde denenmeye başladığı haberini duyurmuş ve böylece ilk aşamanın tamamlanacağını ifade etmişti. Ancak henüz salgının tedavisi ile ilgili bir sonuca ulaşılmamış olması insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Aynı zamanda gelen verilere göre 8 Mart tarihinde dünya genelinde bu virüs nedeniyle 228 kişinin hayatını kaybetmesi rekor sayı olarak kaydedildi.