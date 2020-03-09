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Son dakika Corona virüsü haberleri: Koronavirüs acı rekor! Aynı günde en fazla ölüm yaşandı dünya alarma geçti!

Corona virüsü son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit altına alan salgın şu dakikaya kadar 3 bin 825 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken geçtiğimiz gün dünya genelinde 228 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Güncel olarak verilerin aktarıldığı tabloda bu zamana kadar yaşanan rekor sayıda ölümün dün yaşandığı kaydedilirken bu durum salgının vahim durumunu da gözler önüne serdi. Avrupa ülkelerinde görülen ve 'den sonra corona virüsü nedeniyle en çok ölümün gerçekleştiği 'da ise salgın yayılmaya devam ediyor. Öte yandan komşu ülkelerimizden gelen haberler ile 'da da virüslü vakalar tespit edildi. İşte tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden ölümcül hastalık (Koronavirüs) Corona virüsü ile ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 13:05 ABONE OL
Son dakika Corona virüsü haberleri: Koronavirüs acı rekor! Aynı günde en fazla ölüm yaşandı dünya alarma geçti!

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gün bu salgın nedeniyle yaşanan ölümlerde rekor sayı gözlemlenirken dünya adeta alarma geçti. Corona virüsü tedavisi ve aşısı için yapılan çalışmalar birçok ülke tarafından yürütülse de henüz konu ile ilgili bir sonuca ulaşılmaması insanları tedirgin ederken korona virüsü vakalarına rastlanan komşu ülkelerimize da eklenmiş oldu. Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümler özellikle de 'da gelen son verilere göre 366 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Corona virüsü her geçen dakika yayılmaya devam ederken güncel olarak tüm verilerin paylaşıldığı sisteme göre ise dünya üzerindeki vaka sayısı 61 bin 979 kişi olarak kaydedildi. İşte adeta tüm dünyayı ele geçiren Corona virüsü son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…

CORONA VİRÜSÜ REKOR SAYIDA ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ!

Corona virüsü tedavisi ve aşısı için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son olarak ABD ordusu geliştirdikleri ilacın fareler üzerinde denenmeye başladığı haberini duyurmuş ve böylece ilk aşamanın tamamlanacağını ifade etmişti. Ancak henüz salgının tedavisi ile ilgili bir sonuca ulaşılmamış olması insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Aynı zamanda gelen verilere göre 8 Mart tarihinde dünya genelinde bu virüs nedeniyle 228 kişinin hayatını kaybetmesi rekor sayı olarak kaydedildi.

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Son dakika Corona virüsü haberleri: Koronavirüs acı rekor! Aynı günde en fazla ölüm yaşandı dünya alarma geçti!
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