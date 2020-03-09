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Başkan Erdoğan 'ya gitti! Dikkat çeken hassasiyet...

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te 'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı, 'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı. Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:55 ABONE OL
Başkan Erdoğan Belçika'ya gitti! Dikkat çeken hassasiyet...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor | Video

DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi.

BAKAN ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG'İ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor! İşte masadaki konular

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Başkan Erdoğan Belçika'ya gitti! Dikkat çeken hassasiyet...
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