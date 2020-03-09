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Ekonomide SON DAKİKA: battığını açıkladı!

Koronavirüs nedeniyle dalgalanan küresel piyasalarda bir kötü haber de 'dan geldi. , bugün vadesi dolan 1,2 milyar dolarlık ödemesini yapamayacağını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 13:22 ABONE OL
Ekonomide SON DAKİKA: Lübnan battığını açıkladı!

Lübnan'dan gelen son dakika haberinde yönetim Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini ve temerrüde düştüğünü açıkladı. Açıklama Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan geldi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugün vadesi dolacak 1.2 milyar dolarlık borç ödemesini yapamayacaklarını duyurdu. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. Borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak olan Lübnan'ın nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.

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Ekonomide SON DAKİKA: Lübnan battığını açıkladı!
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