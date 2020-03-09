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'nün mahrem imamına hapis cezası

Gaziantep'te /PDY'ye yönelik davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasında askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahsun Akçakoca ile avukatı katıldı.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 13:43 ABONE OL
FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

Gaziantep'te Fetulahçı Hain Örgüt'e yönelik davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahsun Akçakoca ile avukatı katıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Sanık Akçakoca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın askeri öğrencilerden sorumlu "büyük bölge talebe mesulü" olduğunu, daha sonra askerlerden sorumlu "öğretmen" konumunda bulunduğunu ve ByLock ile Eagle programlarını kullandığını kaydetti.

Sanığın "Alper" kod adını kullandığını ve sorumlu olduğu askerleri sabit hattan arayarak iletişim kurduklarını belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akçakoca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası
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