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’daki Müslümanlar, insanlık suçuna maruz kalıyor’

Giriş Tarihi: 9.3.2020 ABONE OL
‘Hindistan’daki Müslümanlar, insanlık suçuna maruz kalıyor’
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'daki Müslüman azınlığın "insanlığa karşı suçlara" maruz kaldığı belirtti. Açıklamada, Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik öngören tasarının geçen yıl aralık ayında kabul edilmesinden bu yana ülkedeki Müslümanların insanlığa karşı suç sayılabilecek çirkin ihlallere maruz kaldığı ifade edildi. Hindistan hükümeti ve halkına "ötekini kabul etme ve birlikte yaşama" çağrısında bulunulan açıklamada, Hindistan'daki Müslüman azınlığın maddi, manevi ve siyasi açıdan desteklenmesi istendi.
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‘Hindistan’daki Müslümanlar, insanlık suçuna maruz kalıyor’
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