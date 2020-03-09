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’de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi

Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:00 ABONE OL
İngiltere’de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi

İngiltere Sağlık Birimi Başkanı Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, ülkede Korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Whitty açıklamasında, "Alınan bilgilere göre korona virüsü sebebiyle İngiltere'de hayatını kaybeden kişi sayısı 3'e yükselmiştir.

Özel hayatın ve aile fertlerinin almış olduğu karar neticesinden hayatını kaybeden hastamızın ismini açıklayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Whitty, hayatını kaybeden üçüncü kişinin; 60 yaş üstünde bir erkek olduğunu, Kuzey Manchester Genel Cerrahi hastanesinde tedavi gördüğünü ve virüsün yaygın olduğu bir ülkeye tatil için gittiğini tespit ettiklerini de belirtti.

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İngiltere’de Korona virüsü kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi
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