İran’da son 24 saatte 49 ölüm

İran'dayeni tip koronavirüsten 49 kişi daha öldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı. Toplam vaka sayısı 743 kişi artarak, 6 bin 566'ya ulaştı. Nevruz öncesi en çok ziyaret edilen 17 eyalete girişler yasaklandı. İlk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edildi. Bu arada İran'ın "Gilkbahar" adlı haber sitesine göre, Gilan Sağlık Müdürü Muhammed Hüseyin Kurbani, eyalette koronavirüsten 200 kişinin öldüğünü söyledi. Ahvaz'da ise sahte içkiden zehirlenen 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kentteki bazı vatandaşların "Yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki kullandıkları belirtti.* Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgusuna rastlandı. Bunlardan 3 bin 689'u hayatını kaybetti.* Bulgaristan'da da 2 koronavirüs vakası kaydedildi. Hastalardan biri 70'li yaşlarda kadın, diğeri ise 20'li yaşlarda bir erkek.* Çin'de çöken yeni tip koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu otelde ölü sayısı 10'a yükseldi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.* Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa. Ölenlerin sayısı 19'a, vaka sayısı ise 1126'ya yükseldi.* Malta'da ilk vaka görüldü.* Almanya'da vaka sayısı 2 günde 2 kattan fazla artarak, 795'e yükseldi.* Arjantin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.* Avustralya'da yaşlı bakım evinde yeni tip koronavirüse yakalanan 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Vaka sayısı ise 74 kişi olarak açıklandı.* Malezya'da bütün kruvaziyer gemilerinin girişine bir süreliğine yasak getirildi.* 62 vakanın tespit edildiği Irak'ta, Sınır Kapıları Kurumu, ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısını 15 Mart'a kadar kapattı.* Mısır'da da ilk can kaybı yaşandı. Bir Alman vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.* İsrail de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Mısır ile sınır kapısını kapattı.* Suudi Arabistan'da okullar tatil edildi, Katif kenti karantinaya alındı. Ülkedeki vaka sayısı 11'e yükseldi.* Bangladeş'te İtalya'dan dönen 3 kişide hastalık tespit edildi.

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