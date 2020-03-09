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'dan korkutan bir açıklama daha! Kovid-19 dışında bir virüs daha var

'dan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi. Koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşan İran'da bir millet vekili şoke eden açıklamalarda bulundu. Yapılan son dakika açıklamada; 'de ortaya yeni tip koronavirüs dışında ülkede 'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.3.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 16:12 ABONE OL
İran'dan korkutan bir açıklama daha! Kovid-19 dışında bir virüs daha var

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

GİZEMLİ VİRÜS!

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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İran'dan korkutan bir açıklama daha! Kovid-19 dışında bir virüs daha var
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