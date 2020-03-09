İtalya'daki Türklerden koronavirüse karşı önlem! Kırmızı bölge ilan edilmişti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok can aldığı yer olan İtalya'da, dün hükümet tarafından kırmızı bölge ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde yaşayan Türkler, içinden geçtikleri olağanüstü döneme yönelik tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

İtalya'da 16 milyonluk nüfusa ve ülkenin ikinci büyük kenti Milano'ya ev sahipliği yapan endüstri ve ticaretin kalbi konumundaki Lombardiya Bölgesi, iki haftadır Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiriyor.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KISITLANDI

Ülkede 4 bin 189 ile en çok vaka ve 267 ölümle en çok kaybın görüldüğü yer olan Lombardiya, hafta sonu çıkan başbakanlık kararnamesiyle giriş-çıkışların kısıtlandığı kırmızı bölge haline gelirken, bölgenin merkezi Milano'da yaşayan Türk vatandaşları içinde bulundukları durumu AA muhabirine anlattı.

Avukat Özgün Altop, önceden planlanmış bir seminer için İstanbul'a gitmeyi düşündüğünü ama son gelişmeler doğrultusunda bunu iptal ettiğini anlatırken, "İtalya'da bütün topluluk enfekte değiliz, bizim üzerimizde çok ağır psikolojik baskı var. Epeydir evden çalışıyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Dünkü haberi görünce şok olduk, çok moralimiz bozuldu. Tabii ki gitmeyeceğim Türkiye'ye, gidebilecek imkanım da olsa bu noktada gitmemeyi, hareket etmemeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki durum nedeniyle tedbirlerini aldığını, dışarıda arkadaşlarıyla buluşmadığını, buluştuğunda ise İtalyan hükümetinin de önerdiği "kişilerle araya asgari 1 metre mesafe koyma ve az hareket etme" tavsiyelerine uyduğunu belirten Altop, "Allah korusun ölmeyeceğimizi düşünüyoruz bununla ama yine de kimse evde 15 gün hasta yatmayı istemez." dedi.

Bölgenin olağanüstü bir dönemden geçmesine karşın İtalyanların hafta sonu Milano'da parkları doldurduğuna işaret eden Altop, İtalyanları görünce tedbirli olmayı abartıp abartmadığına dair kendisini sorguladığını söyledi.

"KARARNAMENİN ÖNDEN SIZMASI PANİĞE YOL AÇTI"

İtalya'da 32 senedir yaşadığını ifade eden çevirmen Nuray Kaynak da "Artık senelerdir burada olduğum için İtalyanların bu telaşlarına alıştığımı söyleyebilirim. Şu ana kadar pek önemsemedik diyebilirim. Normal hayatımızı yaşamaya devam ettik. Televizyon programlarında sürekli olarak dünyaya güçlü olduğumuzu göstermek için 'hayatlarınıza devam edin, kendinizi kısıtlamayın' dendi. Bu son karardan sonra şimdi tam tersi söylenmeye başladı. Birdenbire insanlar panikleyip, herkesin yine marketlere gitmeye başladığını duyuyorum. Bir panik başladı." diye konuştu.

Kaynak, hükümetin dünkü kararnamesini resmen açıklamadan basına sızmasının halkı paniklettiğini aktarırken, "Maalesef, bunu kendi açımdan sakıncalı buluyorum. Bence çok saçma bir uygulama. Bunu söylediğiniz an, hemen başlaması gerekirdi. Sadece Milano nüfusunun yüzde 60'ı güneyden gelen İtalyanlar. Bunların hepsi güneye hücum etti. Şimdi gideceği bölgelerdeki yerel yetkililer de karantina kararı çıkarttı ve bu kişilerin gelmelerini istemiyorlar. Çelişkiler barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Milano merkezli çok uluslu bir telekomünikasyon firmasında çalışan Türk mühendis ve proje yöneticisi Cansu Safrancılar da iki haftadır evden çalıştığını, son çıkan kararnameyle 3 Nisan'a kadar bu şekilde çalışacaklarını anlattı.

Hükümetin "evde kalın" çağrılarına ilişkin Safrancılar, "Evimde her ihtimale karşın 1 ay yetecek kadar stok yaptım. Uzunca bir süre dışarı çıkmamı gerektirecek bir durum yok." dedi.

İtalyan hükümetinin kararnamesi sonrası insanların 2 hafta önceki panik halindeki gibi yine marketlere hücum ettiğini söyleyen Türk mühendis, "Sabah insanlar markete girmek için sıradaydı. Burada her yer kapalı, bütün dükkanlar. Caddeler çok boş. Dün gece çok kişinin buradan ayrıldığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Milano'da hava sıcaklığının bu mevsime göre iyi seyretmesi dolayısıyla insanların bu zorunlu durumu adeta tatil gibi düşünüp parklara akın ettiğine dikkati çeken Safrancılar, "Herkesin arasında 1 metrelik mesafe var. Dükkanların girişinde yazılar var aranızda en az 1 metre olsun diye. Kafelerde, örneğin kahve veren çocuk bankoya çok yaklaştırmıyor, bununla birlikte insanlar maskeyle de dolaşmıyor." dedi.

TÜRK RESTORANLARIN İŞLERİ DÜŞTÜ

Restoran işletmecisi Fikret Karakuş da yeni kararnameyle restoranları akşam 6'da kapatmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim 8 restoranım var, bunlarda evlere servis yaparak bu durumu aşmayı düşünüyoruz. Evlere servis yapmamız da bir sakınca yoktur. İşlerimiz yüzde 50 düştü. Virüse karşı önlemlerimizi aldık. 100 masa varsa 50'ye düşürdük ve birbirlerinden uzaklaştırdık. Eldivenlerle çalışıyoruz. Evlere servis yaparken de biz yemeği bırakıyoruz, müşteri de parayı bırakıyor, elden ele almıyoruz, yaklaşmıyoruz."

Milano Merkez Garı yakınlarında restoranı olan Hasan Bıyıklı da son kararnameyle restoranı saat 18.00'da kapatmak zorunda olduklarını anlatırken, "Gündüz ise zaten iş yok. Dehşet bir kaybımız var. İşler birden yüzde 80 kesildi. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Gelen müşterilerin artık 1 metre aralıklarla oturması gerekiyor. Restoran işi yaptığımız için temizlik hassas. Kişisel temizliğine de dikkat edeceksin. Tedbirini alacaksın, takdir Cenab-ı Hakkın. Allah yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Bıyıklı, bu olayın ilk günlerinde sokağa çıkma yasağı gibi daha sıkı bir uygulama olsaydı bu işin bu kadar uzamayacağını ancak bu bölgenin ekonomi ve ticaretin merkezi olması sebebiyle birtakım kısıtlamalarla salgına çözüm arandığını kaydetti.