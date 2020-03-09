Koronavirüsten art arda son dakika haberleri geliyor! Corona virüsü eğitimi vurdu, bir ülke de daha okullar tatil...

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

KATAR'DA 18 VAKA VAR

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.

Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.

KORONAVİRÜS'TE SON BİLANÇO

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.