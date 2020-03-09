Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Koronavirüsten art arda son dakika haberleri geliyor! Corona virüsü eğitimi vurdu, bir ülke de daha okullar tatil...

Koronavirüsten art arda haberleri geliyor! Corona virüsü eğitimi vurdu, bir ülke de daha okullar tatil...

Koronavirüs salgını ile ilgili haberleri peş peşe geliyor. Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren salgın tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Henüz bir çözüm bulunamayan salgın nedeniyle en büyük zararı çocuklar görüyor. Dünya üzerindeki milyonlarca çocuk koronavirüs nedeniyle 2020 yılında eğitimden geri kaldı. Birçok ülkede eğitime ara verilirken, son tatil haberi 'dan geldi. Katar'dan gelen son dakika haberine göre; eğitime ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 14:17 ABONE OL
Koronavirüsten art arda son dakika haberleri geliyor! Corona virüsü eğitimi vurdu, bir ülke de daha okullar tatil...

Katar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

KATAR'DA 18 VAKA VAR

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.

Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.

KORONAVİRÜS'TE SON BİLANÇO

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsten art arda son dakika haberleri geliyor! Corona virüsü eğitimi vurdu, bir ülke de daha okullar tatil...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA