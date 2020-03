New York’ta ‘acil durum’

2003'TE

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülke 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirilirken, New York'ta yeni tip koronavirüs vakalarının sayısının 76'a yükselmesinin ardından eyalette "acil durum" ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo eyalet genelindeki 76 vakanın 11'inin New York kent merkezinde görüldüğünü açıkladı.New York'taki Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Alerji ve İmmünoloji Klinik Direktörü Dr. Yeşim Demirdağ dünyada test edilen koronavirüs vakasının sadece çok fazla semptom gösteren hastaları yansıttığını söyledi. Demirağ, çocuklar başta büyük bir kesimin hafif belirtilerle teşhis konmadan bu hastalığı atlattığını söyledi.Yeni tip koronavirüsün 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nde laboratuvar ortamında geliştirildiği iddia ediliyor. İddiayı gündeme taşıyan sosyal medya kullanıcıları ayrıca, üzerinde resmi kayıt numarası olan bir belge paylaşıyor. İddialara göre, 2003'te geliştirilen ve patenti alınan virüs, 2020'te yok olacak. Bundan dolayı virüs yok olmadan önce salgın başlatıp aşı satışı hedefleniyor. Ancak belge üzerindeki patent numarasına bakıldığında söz konusu kaydın bugün Çin'de görülen 2019-nCoV virüsüne değil, 2002-2003 arasında yine Çin'de etkili olan SARS-CoV virüsüne ait olduğu görülüyor.