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Reuters duyurdu! Sudan başbakanına girişimi!

Reuters'tan gelen son dakika habere göre; 'un başkent Hartum'da kendisine yönelik bir girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:34 ABONE OL
Reuters duyurdu! Sudan başbakanına suikast girişimi!

Reuters'ın Sudan devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Sudan Başbakanı Hamduk'a yönelik başkent Hartum'da bir suikast girişiminde bulunuldu.

Hamduk'un suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi.

ABDULLAH HAMDUK KİMDİR?

İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde iktisat alanında doktora yapan Hamduk, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Sudan'da çeşitli görevler üstlenen ekonomist Hamduk, eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in son dönemlerinde yaptığı Maliye Bakanı olmasına ilişkin teklifi de geri çevirmişti.

Abdullah Hamduk, sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) tarafından geçiş dönemi başbakan adayı olarak belirlenmişti.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün yayımladığı kararname ile Askeri Geçiş Konseyi'ni feshetmiş, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla bugün yemin ederek göreve başlamıştı.

Abdulfettah el-Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay boyunca başkanlık edecek.

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i de muhalif koalisyon ÖDBG tarafından seçilen, 1'i ise tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.

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Reuters duyurdu! Sudan başbakanına suikast girişimi!
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