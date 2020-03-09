Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar: Tedbiri zamanında yeterince almadılar, 106 ülkeye yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Virüs görülen ülkelerdeki vatandaşlarımız kendileri kişisel tedbirlerini alsınlar. Bulunulan ortamı sık sık havalandırarak hayatlarına devam etsinler. Yaşlı ve hasta kişilerin korunması bu dönemde çok önemli. Çünkü 60 yaş üstü vatandaşları çok etkileyen bu hastalık nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı öneriyoruz" dedi.

İşte Koca'nın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

SINIRLARIMIZI KAPATTIK VE KORONAVİRÜS KORUMASINI KATI YAPTIK

Sınırlarımızı tedbir amaçlı zamanında kapattık ve katı uygulamalar yaptık. Tedbir almasaydık Türkiye'ye de bu virüs çoktan girebilirdi.

TEDBİRLERİ ALMADILAR

Avrupa ne ilk günlerde ne de İtalya'da görüldükten sonra önlem almadı. Koronavirüs önlemlerini almamaları İtalya ile bile gidiş gelişleri kısıtlamalaları nedeniyle 106 ülkede vaka görüldü. Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik.

AVRUPA'DA HIZLA YAYILIYOR

Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması.

TÜRKİYE'DE VAKA YOK ŞÜPHELİLER NEGATİF ÇIKTI

Şüpheli vakaları pozitifmiş gibi sosyal medyada yayınlar yapanlar oluyor. Türkiye'de Koronavirüs vakası halen yoktur. Vaka yoktur. Şüpheli hastalar olmuştur. 2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur. Yani bu virüs ülkemize gelecekse Yurt dışından gelenlerle ya da geri dönüşlerle olacaktır.

SORUN KÜRESEL MÜCADELEMİZ ULUSAL

Sorun küresel mücadele ulusal, Riskler somut kurallar basit. Benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama maalesef bu çağrımıza gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş koronavirüs uyarısı | Video

AVRUPA'DAN BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ! KENDİ TEDBİRLERİNİ ALMAYANLAR BİZE YARDIM EDEMEZ

Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete hala sahip değil. Birbirleriyle ilişkileri hala sınırlamış değil. Kendi içlerinde bile gerekli tedbirleri almayanların bizim için bir şey yapabileceğini düşünmemiz doğru değil.

WHATSAPP'TAKİ YALAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Whatsap gruplarında dönen bir paylaşım var. Bu arkadaş provokatördür ben tiyatrocu olduğunu düşünüyorum. Bir mizansen bu kadar olabilir. Dediklerinin tamamı yalandır. Birkaç tane doğrusu olsa eyvallah diyeceğim.

TAHRAN UÇAĞI YOLCULARI KARANTİNADA

Tahran uçağından gelen yolculardan numuneler alındı. Sonuçları netleşene kadar misafir edecek negatif çıkarsa sonuçları kendilerini evlerine uğurlayacağız. Bu zamana kadarki başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. O nedenle hepimiz görevlerimizi yapar, sorumluluklarımızı yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe riskin kendisinden daha büyüktür.

Riskler somut söylediğim gibi kurallar basit...