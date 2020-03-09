Son Dakika Haberi: Koronavirüs Fransa, Alman ve ABD’yi sardı! Yüzlerce vaka var… Amerika’da 17 eyalette corona virüsü alarmı

ABD'deki eyalet ve yerel sağlık kurumlarına ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ülke genelinde 564 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Üçü salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinden ve 46'sı Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden olmak üzere 49 hasta yurt dışına geri gönderildi. Şu anda California sahilinde karantinaya alınmış Grand Princess kruvaziyer gemisinde 21 vaka daha rapor edildi. ABD topraklarında 34 eyalette ve Washington DC'de 494 vaka tespit edildi. Kaliforniya, Washington ve New York, şimdiye kadar 1 gün içerisinde en fazla vakayı bildirdi.

İşte dünyada koronavirüs salgınında son durum ve eyaletlere göre tespit edilen vaka sayısı…