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Son Dakika Haberi: Koronavirüs Fransa, Alman ve ’yi sardı! Yüzlerce vaka var… Amerika’da 17 eyalette corona virüsü alarmı

Dünyayı saran koronavirüs tehdidi hızla yayılıyor ve başta olmak üzere ülkelerden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Johns Hopkins koronavirüs haritasına göre dünya genelinde 108.000'den fazla insan virüs ile enfekte olurken ölenlerin sayısı da hızla artıyor. Kuzey 'nın çoğu, Avrupa çapında artan salgının ortasında karantina altına alındı. 16 milyon insanı etkileyen İtalya karantinasında bu hafta ilk defa, Papa balkona çıkmak yerine canlı yayın ile dijital olarak halkı selamladı. ’de ise 17 eyalette koronavirüs vakası bildirildi. İşte virüs ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 08:25 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs Fransa, Alman ve ABD’yi sardı! Yüzlerce vaka var… Amerika’da 17 eyalette corona virüsü alarmı

ABD'deki eyalet ve yerel sağlık kurumlarına ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ülke genelinde 564 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Üçü salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinden ve 46'sı Japonya'daki Diamond Princess yolcu gemisinden olmak üzere 49 hasta yurt dışına geri gönderildi. Şu anda California sahilinde karantinaya alınmış Grand Princess kruvaziyer gemisinde 21 vaka daha rapor edildi. topraklarında 34 eyalette ve Washington DC'de 494 vaka tespit edildi. Kaliforniya, Washington ve New York, şimdiye kadar 1 gün içerisinde en fazla vakayı bildirdi.

İşte dünyada koronavirüs salgınında son durum ve eyaletlere göre tespit edilen vaka sayısı…

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs Fransa, Alman ve ABD’yi sardı! Yüzlerce vaka var… Amerika’da 17 eyalette corona virüsü alarmı
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