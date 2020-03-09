SON DAKİKA | Petrol fiyatları düştü Asya borsaları alt üst oldu! Koronavirüs tehdidi sonrası…

Ham petrol son zamanların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Asya borsaları da güne sert düşüşle başlarken petrol fiyatları %27 civarı bir gerileme ile varil başına 30.04 dolardan işlem gördü. Küresel ölçüt olan Brent ham petrolü %26 düşüşle 33.49 dolara geriledi. Uzmanlara göre her iki petrol sözleşmesi de 1991'den bu yana yaşanan en kötü günlerini bekliyor. Petrol şoku, yeni koronavirüs salgını nedeniyle zaten panik içinde olan borsaları da sarstı. Asya piyasası haftanın ilk işlem saatlerinde düşerken, ABD vadeli işlemleri de büyük düşüşler kaydetti.

SUUDLAR'LA RUSLAR ARASINDA İTTİFAK ÇATLAYINCA...

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve borsalara etkisi, fiyatları desteklemek için 2017'nin başından beri petrol arzını kısıtlayan OPEC ile Rusya arasındaki ittifakın patlak vermesinden sonra başladı.

Rusya, Cuma günü Viyana'da yapılacak olan toplantıda üretimi daha da azaltarak OPEC'in koronavirüsle zaten yeterince yara almış olan petrol pazarını kurtarma önerisini kabul etmedi. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeler, Cuma günü petrol fiyatlarında %10'luk bir düşüşe neden oldu. Ham petrol, koronavirüs salgını ile bağlantılı talepte keskin bir düşüş nedeniyle zaten bir "ayı" piyasasında sıkışmıştı.

