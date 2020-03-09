Son dakika haberi: İran'dan çok önemli koronavirüs kararı! Resmen duyurdular tam 70 bin kişi...

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilanço giderek ağırlaşırken İran'dan bir son dakika haberi daha geldi. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

DURMUYOR DURDURULAMIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 825'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 110 bin 41'e yükselirken; 62 bin kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 876 arttı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 237 OLDU

İran, Çin'in ardından koronavirüsün en önemli ikinci yatağı durumunda bulunuyor. Ülkede acı bilanço giderek artıyor. Artık günlük ölümlerin sayısı çift hanelere çıktı. Toplamnda ölü sayısı 237'ye ulaşırken, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

70 BİN MAHKUM EVE GÖNDERİLİYOR

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi.

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.