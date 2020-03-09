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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika habere göre; Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:32 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika habere göre; Tel Rıfat bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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