Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika bilgiler.. Veliaht Prens Selman'ın taht oyunları! G20 öncesi uygulamaya koyduğu planı bakın neymiş

Son dakika bilgiler.. Veliaht 'ın taht oyunları! G20 öncesi uygulamaya koyduğu planı bakın neymiş

Yükselen petrol fiyatları, Kraliyet ailesi içindeki büyük çekişmeler ve 'ın operasyonları! son dönemde hararetli günler geçiriyor. Suudi Veliaht Prens bin Selman'ın en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatması ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi olarak Riyad'da kasımda yapılması planlanan G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi gösterildi. İşte Suudi Arabistan'da son dakika bilgileriyle yaşananlar ve aile içerisinde hayretler içinde bırakan ilginç ilişkiler! Suudi Arabistan'da sular durulmayacağa benziyor.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:44 ABONE OL
Son dakika bilgiler.. Veliaht Prens Selman'ın taht oyunları! G20 öncesi uygulamaya koyduğu planı bakın neymiş

'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) taşlarını dize dize gerçekleştirmeye çalıştığı plan ortaya çıktı! Bin Selman'ın başkent Riyad'da kasımda düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'nden önce tahta geçip kral olmayı planladığı belirtildi. Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS'nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika bilgiler.. Veliaht Prens Selman'ın taht oyunları! G20 öncesi uygulamaya koyduğu planı bakın neymiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA