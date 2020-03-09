Son dakika bilgiler.. Veliaht Prens Selman'ın taht oyunları! G20 öncesi uygulamaya koyduğu planı bakın neymiş

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) taşlarını dize dize gerçekleştirmeye çalıştığı plan ortaya çıktı! Bin Selman'ın başkent Riyad'da kasımda düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'nden önce tahta geçip kral olmayı planladığı belirtildi. Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS'nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi.