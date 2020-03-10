88 kişiyi ateşe attı

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Makedonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İtalya'da önceki gün koronavirüs teşhisi konulan Majka Teraza Hastanesi Cilt Hastalıkları Müdürü N.B.'nin hastalığını bilmeden 5 gün boyunca işe gidip geldiği ortaya çıktı. N.B'nin temasa geçtiği 64 sağlık çalışanı ve 24 hasta karantinaya alındı. Öte yandan Kıbrıs Rum kesimi ve Arnavutluk'ta ilk kez 2'şer kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Sırbistan'da 1, Bosna Hersek'te 3, Hırvatistan'da 12, Bulgaristan'da 4, Yunanistan'da 84, Slovenya'da 16, Macaristan'da 9, Slovakya'da ise 5 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.