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Almanya Başbakanı , Hafter ile görüştü!

Almanya Başbakanı Angela , Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ile görüştü. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 17:42 ABONE OL
Almanya Başbakanı Merkel, Hafter ile görüştü!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü. Hafter, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, Halife Hafter ile bir araya geldiğini, başkent Berlin'deki görüşmede Libya'daki ihtilaf konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Görüşmede Merkel'in, Libya sorununda askeri çözüm olmayacağını vurguladığını ifade eden Seibert, Berlin Konferansı'nda alınan kararlara atıfta bulunarak ateşkes ve siyasi süreç konusunda ilerlemenin elzem olduğunu söylediğini aktardı.

DÜN DE MACRON'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Hafter, Libya'da ateşkesi sağlayan anlaşmayı imzalamayı kabul etti ancak Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkesi ihlali halinde anlaşmanın iptal edileceğini kaydetti. Görüşmede petrol konusu da ele alındı. Macron, geçen yıl 23 Mayıs'ta da Hafter ile bir araya gelmişti.

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Almanya Başbakanı Merkel, Hafter ile görüştü!
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