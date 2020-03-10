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Avrupa'dan 'ye övgü Yunanistan'a tepki

İngiliz Bakan Nigel Yunanistan'ın sınırdaki mültecilerin durumunda endişe duyduklarını belirtti. Adams: Mültecilein bu duruma düşmesinde rejimi ve 'nın 'deki saldırılarının etkili olduğunu ifade etti. Adams, 'nin Suriye'deki savaşa kalıcı bir şekilde son verilmesi için siyasi bir diyaloğu desteklediğini vurguladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 18:28 ABONE OL
Avrupa'dan Türkiye'ye övgü Yunanistan'a tepki

Adams, Avam Kamarası'ndaki oturumda yaptığı konuşmada, "bölgedeki son şiddet olaylarının milyonlarca sığınmacıyı Türkiye'ye ve ötesine sürüklediğini" vurguladı.

Türkiye ve AB arasında 2016'da yapılan anlaşmaya dikkati çeken Adams, "Bu durumda önemli olan husus, diyalogdur. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüşmelerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

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Anlaşmanın göç akışını yönetmede ve insanların Ege Denizi'nde yaşamlarını riske atmasını önlemede önemli olduğu kaydeden Adams, "Aynı zamanda Türkiye'nin gösterdiği cömertliği ve Suriye'deki iç savaştan kaçan milyonlarca sığınmacıyı destekleme noktasındaki yükünü de kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÖÇÜN TEMEL NEDENİ, REJİMİN VE RUSYA'NIN SALDIRILARI"

Yunanistan-Türkiye sınırındaki durumdan çok büyük endişe duyduklarına işaret eden Bakan, "Göçün temel nedeni, Suriye rejiminin pervasız ve acımasız doğası ve İdlib'deki Rus saldırılarıdır." diye konuştu.

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Türkiye ve Rusya arasındaki son ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Adams, İngiltere'nin Suriye'deki savaşa kalıcı bir şekilde son verilmesi için siyasi bir diyaloğu desteklediğini vurguladı.

Adams, ayrıca Suriye rejimini ve destekçilerini Cenevre'deki Anayasa Komitesi toplantılarına iyi niyetle katılarak ülkedeki barış sürecini desteklemeye çağırdı.

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Avrupa'dan Türkiye'ye övgü Yunanistan'a tepki
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