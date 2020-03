Doğu’da azalıyor Batı’da yükselişte

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yeni ülkelere sıçrayarak can almaya devam ediyor. Çin'de günlük ölü sayısında düşüş var. Avrupa'da İtalya, Ortadoğu'da ise İran'da kabus her geçen gün büyüyor. Hastalığın merkezi olarak görülen Çin'de, son 24 saatte 43 yeni vaka kayıtlara girdi, 23 kişi hayatını kaybetti. Virüs, Çin'in ardından en çok ölüme İtalya'da yol açtı. Son 24 saatte 230 hastanın öldüğü ülkede, iki haftada 463 ölüm kaydedildi. Avrupa'daki 30 ülkede vaka sayısı 12 bin 335 olarak açıklandı. 411 kişi ise hayatını kaybetti.







SERBEST DOLAŞIMA SINIR

İtalya'da son olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina'da Kovid-19'a rastlandığı, konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi. 7 bin 375 kişide virüsün tespit edildiği İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı.

İtalya'nın ardından en yüksek kayıp veren Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 19'a yükseldi, vaka sayısı ise bin 126'ya çıktı. Fransa Kültür Bakanı Franck Riester da Kovid-19'a yakalandı.



PROGRAMINI İPTAL ETTİ

30 vakanın bulunduğu Portekiz'de ise Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, virüse karşı önlem olarak iki hafta boyunca tüm programını iptal etti. İspanya'da ölü sayısı 25'e, vaka sayısı ise 999'a yükseldi. Arnavutluk'taki belli bölgelerde okullar 23 Mart'a kadar tatil edildi. Vaka sayısı 1151 olan Almanya'da ilk can kayıpları yaşandı, 2 kişi hayatını kaybetti. Almanya Sağlık Bakanlığı, binden fazla katılımcının olacağı etkinliklerin iptalini istedi. Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise tespit edilen vaka sayısı 239'a ulaştı.

ABD'de ise Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçerken, 21 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta da can kaybı 7'ye yükseldi.

