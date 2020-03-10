Son dakika haberi: Prens Selman G-20 öncesinde kral olmak istiyor

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) başkent Riyad'da kasımda düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'nden önce kral olmayı planladığı belirtildi. Middle East Eye sitesinde yer alan bir habere göre, MBS'nin en büyük rakibi amcası Prens Ahmed bin Abdulaziz'i tutuklatmasının ve kraliyet ailesi üyelerine karşı tasfiye hareketi başlatmasının sebebi, G20 Zirvesi'nden önce taht yolunu temizlemek istemesi.



BABASINI BEKLEMEYECEK

MBS kendisine meşruiyet sağlaması nedeniyle babası Kral Selman bin Abdulaziz'in ölümünü beklemeyecek ve kasımdaki zirveyi tahta çıkma sahnesi olarak kullanacak. Kaynaklar MBS'nin, büyük kuzeni Prens Muhammed bin Nayef'i veliaht prens konumundan devirmesiyle başlayan işi bitireceğini ifade etti. Kaynaklar, MBS'nin babası hayattayken kral olmak istediğini ve bu nedenle babasını tahttan çekilmeye zorlayacağını da dile getirdi.

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Kral Selman'ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz'e (Prens Ahmed) tutuklanmadan önce MBS projesine destek vermesi için son bir şans verildiğini ancak Prens Ahmed'in bunu reddettiğini belirten kaynaklar, "Prens Ahmed, Kral Selman'a kendisinin kral olmaya istekli olmadığını, başkalarının öne çıkmasını isteyeceğini söyledi" dedi.



DIŞ FAKTÖR ETKİSİ

Kaynaklar, tasfiyenin başlatılmasının nedeninin dış ve iç etkenler olduğunu vurguluyor. MBS'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez seçilmeme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getiren kaynaklar, demokratların başkanlık yarışındaki adaylarının MBS'yi açık şekilde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini emrettiği iddiasıyla eleştirdiklerinin altını çizdi. Habere göre, bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın (MBZ) da bu entrikanın içerisinde yer aldığını belirtti.



GÖREVLERİNDELER İDDİASI

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin tutuklandığını iddia ettiği Prens Muhammed bin Nayef ve İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud'un ise dün görevleri başında oldukları iddia edildi. Suudi haber ajansı SPA, söz konusu isimlerin görevlerinin başında olduğunu gösteren fotoğraflarını paylaştı.