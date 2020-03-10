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Husiler, öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

'deki Husiler, öncülüğündeki koalisyona ait bir casus insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 17:15 ABONE OL
Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, "Hava savunma güçlerimiz, et-Tuhayta kentine bağlı el-Faze bölgesinde Arap koalisyonuna ait bir casus İHA'sı düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon veya Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait İHA'yı düşürdü
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