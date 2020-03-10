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'de son 2 ayda 14 eski asker etti

'de son 2 ayda, 'dan dönen 14 eski askerin ettiği belirlendi. İntihar eden askerlerin, "Afganistan'da en kanlı dönemde görev alan belirli bir birimin üyeleri" olduğu belirtildi. Haberde, 2018 ve 2019'da toplamda 120'den fazla askerin intihar ettiği de hatırlatıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 19:44 ABONE OL
İngiltere'de son 2 ayda 14 eski asker intihar etti

Times gazetesinin haberine göre, Afganistan'daki en kanlı muharebelerde yer alan eski askerler arasında intiharlar arttı.

Henüz bazı soruşturmalar tamamalanmasa da son 2 ayda 14 askerin intihar ettiği belirlendi.

İntiharlar, 2002-2014 yılları arasında İngiltere'nin Afganistan'da yürüttüğü Herrick Operasyonu'nda yer alan belirli bir grup arasında görüldü.

Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer, gazeteye yaptığı açıklamada, "bir intiharın bile çok fazla olduğunu" belirterek, "Afganistan'da belirli bir zamanda, en kanlı dönemde görev alan belirli bir birim içinde yakın zamanda görülen ölümlerden endişe duyduğunu" söyledi.

Askerlerin ülkeye döndükten yıllar sonra intihar etmelerinin travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Mercer, son intiharların gazilere yönelik gelecek ay başlayacak olan tedavi ve destek programını öne alabileceği bilgisini paylaştı.

Haberde, 2018 ve 2019'da toplamda 120'den fazla askerin intihar ettiği de hatırlatıldı.

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İngiltere'de son 2 ayda 14 eski asker intihar etti
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