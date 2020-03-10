İran’da 33 kişi söylenti kurbanı

BUGÜN NELER OLDU

İran'ın Huzistan ve Elborz eyaletlerinde pazardan bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari, "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentilerinin sahte içki tüketimini artırdığını ifade etti. Ülkede ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı ise 7 bin 161'e yükseldi. Virüse yakalananlar arasında resmi İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Naccar da bulunuyor. 70 bin mahkûma ev izni verilirken, artan boşanma davalarına 20 Mart'a kadar bakılmayacağı açıklandı. Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kenti ise tedbir amacıyla karantiyana alındı.