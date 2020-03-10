KORONAVİRÜSÜ SON DAKİKA: İran'da korkutan bilanço! Corona virüs yüzünden 54 kişi daha öldü

Dünya genelinde onlarca ülkeye yayılan corona virüsü salgınından son dakika haberleri art arda geliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İRAN'DAKİ KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM NE?

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 881 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 8 bin 42'ye çıktığını son dakika olarak bildirdi. Cihanpur, salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 54 kişi daha artarak 291'e ulaştığını duyurdu. İyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 2731 kişi olduğu ifade edildi.