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KORONAVİRÜSÜ SON DAKİKA: 'da korkutan bilanço! Corona virüs yüzünden 54 kişi daha öldü

Dünyayı teyakkuza geçiren salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Çin'in ardından corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi olan 'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Gelen son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 14:56 ABONE OL
KORONAVİRÜSÜ SON DAKİKA: İran'da korkutan bilanço! Corona virüs yüzünden 54 kişi daha öldü

Dünya genelinde onlarca ülkeye yayılan corona virüsü salgınından son dakika haberleri art arda geliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İRAN'DAKİ KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM NE?

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 881 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 8 bin 42'ye çıktığını son dakika olarak bildirdi. Cihanpur, salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 54 kişi daha artarak 291'e ulaştığını duyurdu. İyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 2731 kişi olduğu ifade edildi.

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KORONAVİRÜSÜ SON DAKİKA: İran'da korkutan bilanço! Corona virüs yüzünden 54 kişi daha öldü
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