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Koronavirüs Avrupa piyasalarını da vurdu! Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, ekonomiyi de etkileyemeye devam ediyor. Koronovirüsün Avrupa'da görülmesiyle beraber Avrupa borsaları düşüşe geçti. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmaya başlayan Avrupa şehirlerinde yatırımcıların endişeleri de giderek artıyor

Giriş Tarihi: 10.3.2020 22:22 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 22:23 ABONE OL
Koronavirüs Avrupa piyasalarını da vurdu! Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, dün hızla düşen petrol fiyatlarındaki toparlanma eğilimi ve ekonomi yönetimlerinin destek mesajlarının ardından güne alıcılı başladı fakat 60,5 milyon nüfuslu İtalya'da Avrupa tarihinin en geniş çaplı karantina uygulamasının başlaması ve ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının yükseldiği yönündeki haberler, yatırımcıların endişelerini artırdı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 azalışla 335,64 puandan kapandı.

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Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 azalarak 4.636,61 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,9'luk düşüşle 5.960,23 seviyesinde tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,28 azalışla 17.870,18 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41 düşüşle 10.475,49 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 1,12 azalışla 1,132 seviyelerinde işlem gördü.

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Koronavirüs Avrupa piyasalarını da vurdu! Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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