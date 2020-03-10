Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Los Angeles’ta Türk askerine destek gösterisi

’ta Türk askerine destek gösterisi

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Los Angeles’ta Türk askerine destek gösterisi
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Türkler, Suriyeliler ve diğer Amerikalı Müslümanlar, İdlib'deki Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi. Los Angeles'ın Anaheim bölgesinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve TURCA Derneği ortaklığında düzenlenen ve Suriye-Amerikan Koalisyonunun (SAC) destek verdiği gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Başta bölgede yaşayan Türklerin bir araya geldiği gösteride, Suriyeli göçmenler de dahil olmak üzere Amerikalı Müslümanlar da Türkiye'ye İdlib konusunda destek verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Los Angeles’ta Türk askerine destek gösterisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA