Los Angeles’ta Türk askerine destek gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Türkler, Suriyeliler ve diğer Amerikalı Müslümanlar, İdlib'deki Türk askerlerine destek gösterisi düzenledi. Los Angeles'ın Anaheim bölgesinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve TURCA Derneği ortaklığında düzenlenen ve Suriye-Amerikan Koalisyonunun (SAC) destek verdiği gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Başta bölgede yaşayan Türklerin bir araya geldiği gösteride, Suriyeli göçmenler de dahil olmak üzere Amerikalı Müslümanlar da Türkiye'ye İdlib konusunda destek verdi.