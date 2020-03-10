Metroda iğrenç görüntüler! Elini defalarca ağzına götürüp metal direğe sıvadı

Son dakika haberi: Dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsünde vaka sayısının her geçen gün arttığı günlerde uzmanlar hijyen kurallarından bahsederken sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.
Son dakika: Metroda mide bulandıran görüntü! Elini yalayıp direğe sürdü | Video
BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 100'Ü GEÇTİ
Koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçtiği Belçika'da çekildiği iddia edilen görüntülerde yüzünde maske olan bir yolcu maskesini çıkarıp elini yalayarak yolcuların tutunduğu demire sürüyor.