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iğrenç görüntüler! Elini defalarca ağzına götürüp metal direğe sıvadı

Koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçen 'da çekildiği iddia edilen videoda, yüzünde maske olan bir yolcu elini defalarca ağzına götürüp yolcuların tuttuğu metal direğe bulaştırdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 14:59 ABONE OL
Metroda iğrenç görüntüler! Elini defalarca ağzına götürüp metal direğe sıvadı

Son dakika haberi: Dünya genelinde yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsünde vaka sayısının her geçen gün arttığı günlerde uzmanlar hijyen kurallarından bahsederken sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

Son dakika: Metroda mide bulandıran görüntü! Elini yalayıp direğe sürdü | Video

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçtiği Belçika'da çekildiği iddia edilen görüntülerde yüzünde maske olan bir yolcu maskesini çıkarıp elini yalayarak yolcuların tutunduğu demire sürüyor.

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Metroda iğrenç görüntüler! Elini defalarca ağzına götürüp metal direğe sıvadı
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