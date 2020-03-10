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filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren filmi, çıktığı ilk dönemde izleyiciler tarafından oldukça beğeni toplamıştı. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrolünü üstleniyor. Film, oğlunun mürüvvetini görmek isteyen Döndü’nün gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın () olaylara dâhil olmasıyla olanlar oluyor. Haberimizin içerisinden Olanlar Oldu filminin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildi? gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 19:31 ABONE OL
Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne oyuncuları kimler?

Beyaz Perde'de ilk olarak 2017 yılında yayınlanan Olanlar Oldu filmi, kısa süre içerisinde izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler almıştı. Ege'nin bir kasabasında geçen filmin başrolünde Ata Demirer yer alıyor. Bir Ege kasabasında geçen hikâyede oğlunun mürüvvetini görmek isteyen Döndü'nün gelin adayı olarak kasabanın güzelini belirlemesi ve işlerin tamamen ters gitmesini konu alıyor. Peki, Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılı yapımı olan film, Ege Bölgesi'nde çekilmiştir. Filmin çekimleri Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

KONUSU NE?

Bir Ege kasabasında geçen hikayede, oğlunun mürvetini görmek isteyen Döndü, gelin adayı olarak kasabanın güzeli Mehtap'ı (Seda Güven) düşünürken, bir anda ünlü dizi oyuncusu Aslı'nın (Tuvana Türkay) olaylara dahil olmasıyla olanlar oluyor.

OYUNCU KADROSU

Ata Demirer Olanlar Oldu'da hem bir tekne kaptanı hem de 60'lı yaşlarda Döndü karakterini canlandırıyor. Ata Demirer'e kadroda Tuvana Türkay, Ülkü Duru, Seda Güven ve Salih Kalyon eşlik ediyor.

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Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne oyuncuları kimler?
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