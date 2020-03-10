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bu son dakika haberiyle sarsıldı! Genelkurmay başkanı korona virüse yakalandı

’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 113 binden fazla insana bulaştığı tespit edilen virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 4 bini geçti. Salgının çıkış yeri olan Çin’den sonra en çok etkilenen ülkeler ise sırasıyla; , ve oldu. Ajanslar tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Genelkurmay Başkanı 'nın Korona virüsüne yakalandığı duyuruldu. Polonya Milli 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika'da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 19:10 ABONE OL
Polonya bu son dakika haberiyle sarsıldı! Genelkurmay başkanı korona virüse yakalandı

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya'daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika'da Corona Virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanı Mika'nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya'ya dönen Genelkurmay Başkanı Mika'ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20'ye yükseldiğini bildirdi.

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Polonya bu son dakika haberiyle sarsıldı! Genelkurmay başkanı korona virüse yakalandı
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